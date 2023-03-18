В Норвегии кандидата в мэра исключили из партии за поддержку Путина
- Азия и мир, политика
- 21:44, 18 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В Норвегии кандидата в мэра исключили из партии за поддержку российского президента Владимира Путина.
Как пишет издание NRK, Ян-Эрик Гауп входит в муниципальный совет городка Волер от Партии прогресса и даже был кандидатом в мэры.
Гауп уже давно высказывал пророссийские мнения в своем открытом профиле в соцсети.
Сам Ян-Эрик Гауп говорит, что ничего о решении партии не знал.
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