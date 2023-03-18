экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Норвегии кандидата в мэра исключили из партии за поддержку Путина

CentralAsia (CA) -  В Норвегии кандидата в мэра исключили из партии за поддержку российского президента Владимира Путина.

Как пишет издание NRK, Ян-Эрик Гауп входит в муниципальный совет городка Волер от Партии прогресса и даже был кандидатом в мэры.

Гауп уже давно высказывал пророссийские мнения в своем открытом профиле в соцсети.

Сам Ян-Эрик Гауп говорит, что ничего о решении партии не знал.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com