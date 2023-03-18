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В Северной Корее сообщили о 800 тыс. записавшихся в армию за сутки

CentralAsia (CA) -  Около 800 тыс. учащихся и членов северокорейского комсомола написали заявления с просьбой зачислить их в ряды Корейской народной армии (КНА) за сутки 17 марта. Об этом сообщила газета ЦК Трудовой партии Кореи Rodong Sinmun.

«Согласно совокупным данным 17 марта всего лишь за сутки по всей стране до 800 тыс. участников молодежных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды [Корейской] народной армии», - пишет газета.

Северокорейские СМИ периодически сообщают о массовой подаче заявлений от граждан с просьбой принять их на службу в вооруженные силы. Так, в 2017 году Rodong Shinmun написала, что за три дня 3,5 млн жителей страны подали заявления, «умоляя» позволить им вступить в армию или восстановиться на службе из-за санкций Совбеза ООН, введенных по инициативе США.

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