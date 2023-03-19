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В Казахстане началось голосование на парламентских выборах

CentralAsia (KZ) -  Стартовало голосование на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана (Мажилис), а также в местные органы власти. В стране пока открыто около 8,3 тыс. участков, еще 13 участков работают в 12 иностранных государствах, сообщила центральная избирательная комиссия. Всего будут открыты больше 10 тыс. избирательных участков в Казахстане и 77 за его пределами.

Токаев распустил парламент в январе. 70% депутатов Мажилиса сейчас избираются по партийным спискам, 30% — по одномандатным округам. Мажилис состоит из 98 депутатов. Выборы в местные представительные органы власти (маслихаты) проходят по смешанной системе в соотношении 50% на 50%. В выборах принимают участие семь партий: «Аманат», «Ауыл», «Республика», Народная партия Казахстана, «Байтак», «Ак жол», Общенациональная социал-демократическая партия.

В списки избирателей включены 12 млн 32 тыс. 550 человек.

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