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Владимир Путин посетил Мариуполь. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Он прибыл в город на вертолете, объехал несколько районов за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями. Это первая поездка главы государства в Донбасс.

В микрорайоне Невский в Мариуполе Путин по приглашению одной из семей зашел к ним в дом. Президент также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и «памятные места города», передает «Интерфакс» сообщение Кремля.

Во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Он рассказал о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ и медучреждений.

Позднее Кремль сообщил, что Путин также провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Не уточняется, было ли это до посещения Мариуполя или после. Президент заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Накануне, 18 марта, Путин посетил Севастополь. В начале марта Мариуполь посещал глава Минобороны Сергей Шойгу. Он инспектировал работу военных строителей.

Мариуполь — город в Донецкой народной республике, которая была присоединена Россией осенью 2022 года. Город перешел под контроль российских войск в мае после продолжительных боев.

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