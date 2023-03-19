Токаев проголосовал на парламентских выборах в Казахстане. Фото

Токаев на парламентских выборах в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 19 марта проголосовал на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты) и маслихатов (местных представительных органов власти), сообщила пресс-служба главы Казахстана.

«Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и местные маслихаты», - говорится в сообщении.

По ее информации, глава государства голосовал на избирательном участке, расположенном во Дворце школьников имени Аль-Фараби в Астане.

⇳

В Казахстане в воскресенье проходят внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения