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Токаев проголосовал на парламентских выборах в Казахстане. Фото
Токаев на парламентских выборах в Казахстане
Токаев на парламентских выборах в Казахстане
Предыстория: В Казахстане началось голосование на парламентских выборах

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 19 марта проголосовал на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты) и маслихатов (местных представительных органов власти), сообщила пресс-служба главы Казахстана.

«Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и местные маслихаты», - говорится в сообщении.

По ее информации, глава государства голосовал на избирательном участке, расположенном во Дворце школьников имени Аль-Фараби в Астане.

В Казахстане в воскресенье проходят внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней.

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