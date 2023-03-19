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Лидер талибов запретил выращивание марихуаны в Афганистане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Лидер движения «Талибан» в Афганистане Хайбатулла Ахундзада запретил выращивание по всей стране конопли (марихуаны). Об этом сообщил официальный представитель правящего режима Забиулла Муджахид, передает Darivoa. Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года.

В указе лидера талибов говорится, что «культивирование конопли категорически запрещается во всей стране, и после этого никто не может сажать коноплю на своей земле, а если кто-то будет сажать коноплю на своей земле, то она будет уничтожена». Лидер талибов также поручил Министерству внутренних дел и следственным органам предавать правонарушителей суду, а суды — «наказывать их по законам шариата».

Документ вступит в силу со дня утверждения и будет опубликован в официальном вестнике.

В декабре 2022 года МВД Афганистана объявило о запрете на выращивание мака по всей стране. Об этом сообщало TOLOnews.

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