Нурсултан Назарбаев впервые после операции появился на публике. Он проголосовал на парламентских выборах

Назарбаев на парламентских выборах в Казахстане 2023 год

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце, в воскресенье он проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) всех уровней, сообщают СМИ.

Назарбаев пришел на избирательный участок в «Астана Опере». Он приветствовал всех собравшихся и поздравил с праздником Наурыз.

«Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннюю радость и тепло. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего», - отметил он.

В январе этого года Назарбаеву провели плановую операцию на сердце в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане. 82-летний политик занимал пост главы государства с 1991 года. В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий по собственному желанию.

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