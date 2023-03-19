экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Нурсултан Назарбаев впервые после операции появился на публике. Он проголосовал на парламентских выборах
Назарбаев на парламентских выборах в Казахстане 2023 год
Назарбаев на парламентских выборах в Казахстане 2023 год

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце, в воскресенье он проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) всех уровней, сообщают СМИ.

Назарбаев пришел на избирательный участок в «Астана Опере». Он приветствовал всех собравшихся и поздравил с праздником Наурыз.

«Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннюю радость и тепло. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего», - отметил он.

В январе этого года Назарбаеву провели плановую операцию на сердце в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане. 82-летний политик занимал пост главы государства с 1991 года. В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий по собственному желанию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com