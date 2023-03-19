Нурсултан Назарбаев впервые после операции появился на публике. Он проголосовал на парламентских выборах

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце, в воскресенье он проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) всех уровней, сообщают СМИ.
Назарбаев пришел на избирательный участок в «Астана Опере». Он приветствовал всех собравшихся и поздравил с праздником Наурыз.
«Пусть Наурыз принесет нашему народу весеннюю радость и тепло. Каждой семье желаю благополучия и всего хорошего», - отметил он.
В январе этого года Назарбаеву провели плановую операцию на сердце в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане. 82-летний политик занимал пост главы государства с 1991 года. В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий по собственному желанию.