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США возобновили депортацию граждан России, - The Guardian

CentralAsia (CA) -  США возобновили депортацию граждан России, нарушивших иммиграционное законодательство, на родину. Об этом пишет The Guardian.

Такие депортации прекратились после вторжения в Украину.

Издание со ссылкой на адвокатов утверждает, что молодой россиянин, который прибыл в США, спасаясь от мобилизации в российскую армию, на этой неделе был депортирован в Россию. Его имя не называется. Утверждается, что он, как и ряд других россиян, в прошлом году подал заявление о предоставлении убежища в США. Другие просители убежища из России, как пишет The Guardian, теперь «испытывают ужас» от того, что власти США также могут отправить их в Россию, где их может ожидать уголовное преследование или отправка на фронт.

Иммиграционная и таможенная служба США на этой неделе заявила, что по прежнему привержена соблюдению иммиграционных законов гуманно, эффективно и профессионально. Кроме того, отметили, что депортируют, в частности, в Россию, в соответствии с руководящими принципами высылки из Соединенных Штатов.

Когда именно возобновились депортации в государство-агрессор, неизвестно. Издание отмечает, что Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

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