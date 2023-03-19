По состоянию на 14:00 в Казахстане проголосовали 46,84% избирателей, - ЦИК

CentralAsia (KZ) - Представитель Центризбиркома Казахстана Анастасия Щегорцова озвучила, сколько казахстанцев проголосовали на внеочередных парламентских выборах на 14:00 (по местному времени), передают казахские СМИ.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию полдень, бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки, отметила она.
Ситуация по регионам:
Абайская область –52,28%;
Акмолинская область –52,12%;
Актюбинская область –51,28%;
Алматинская область –52,13%;
Атырауская область –36,15%;
Западно-Казахстанская область –55,14%;
Жамбылская область –58,32%;
Жетисуская область –52,41%;
Карагандинская область –56,97%;
Костанайская область –62,36%;
Кызылординская область –54,31%;
Мангистауская область –49,18%;
Павлодарская область –51,24%;
Северо-Казахстанская область –49,68%;
Туркестанская область –48,37%;
Улытауская область –52,29%;
Восточно-Казахстанская область –58,69%;
Астана –33,65%;
Алматы –15,38%;
Шымкент –35,61%.
В Казахстане в воскресенье, 19 марта проходят внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней.