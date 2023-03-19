По состоянию на 14:00 в Казахстане проголосовали 46,84% избирателей, - ЦИК

CentralAsia (KZ) - Представитель Центризбиркома Казахстана Анастасия Щегорцова озвучила, сколько казахстанцев проголосовали на внеочередных парламентских выборах на 14:00 (по местному времени), передают казахские СМИ.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию полдень, бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки, отметила она.

Ситуация по регионам:

Абайская область –52,28%;

Акмолинская область –52,12%;

Актюбинская область –51,28%;

Алматинская область –52,13%;

Атырауская область –36,15%;

Западно-Казахстанская область –55,14%;

Жамбылская область –58,32%;

Жетисуская область –52,41%;

Карагандинская область –56,97%;

Костанайская область –62,36%;

Кызылординская область –54,31%;

Мангистауская область –49,18%;

Павлодарская область –51,24%;

Северо-Казахстанская область –49,68%;

Туркестанская область –48,37%;

Улытауская область –52,29%;

Восточно-Казахстанская область –58,69%;

Астана –33,65%;

Алматы –15,38%;

Шымкент –35,61%.

В Казахстане в воскресенье, 19 марта проходят внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней.

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