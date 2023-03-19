экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) -  КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские и японские военные. Как передает «Рёнхап», по оценке Сеула, была запущена баллистическая ракета малой дальности из района полигона Тончханни.

Дальность полета баллистической ракеты составляет около 800 км, сообщают южнокорейские военные.

Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает NHK со ссылкой на официального представителя Минобороны. Служба безопасности на море Японии рекомендовала судам в случае обнаружения объектов не приближаться к ним. В кризисном центре при канцелярии премьер-министра создан штаб по сбору и анализу информации.

16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она пробыла в полете около 70 минут и пролетела несколько тысяч километров. Пхеньян назвал запуск ответом на американо-южнокорейские учения. КНДР также запускала ракеты 14 и 12 марта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com