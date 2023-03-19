КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) - КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские и японские военные. Как передает «Рёнхап», по оценке Сеула, была запущена баллистическая ракета малой дальности из района полигона Тончханни.

Дальность полета баллистической ракеты составляет около 800 км, сообщают южнокорейские военные.

Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает NHK со ссылкой на официального представителя Минобороны. Служба безопасности на море Японии рекомендовала судам в случае обнаружения объектов не приближаться к ним. В кризисном центре при канцелярии премьер-министра создан штаб по сбору и анализу информации.

16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Она пробыла в полете около 70 минут и пролетела несколько тысяч километров. Пхеньян назвал запуск ответом на американо-южнокорейские учения. КНДР также запускала ракеты 14 и 12 марта.