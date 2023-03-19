Песков рассказал о «спонтанных» перемещениях Путина в Мариуполе

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время посещения Мариуполя передвигался по городу фактически без кортежа, его сопровождала «очень компактная группа машин», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«В одной из них он сам был водителем. <...> Президент проехал по городу, все посмотрел, — полностью соблюдая правила дорожного движения», — сказал он.

По словам Пескова, перемещения Путина по Мариуполю не были запланированы, изначально предполагалось только, что он посетит жилой комплекс. «Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Это было абсолютно спонтанно», — сообщил представитель президента. Так же «абсолютно спонтанно», со слов Пескова, Путин посмотрел стелу, памятник героям Великой Отечественной войны и парк.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Путин сам был за рулем, Песков сказал: «Вы знаете, президент часто так делает. Он любит водить машину и, наверное, этим и продиктовано [решение]». Представитель Кремля уточнил, что поездка проходила поздно вечером в субботу, 18 марта, и в ночь на воскресенье, 19 марта.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем на машине объехал несколько районов. Это его первое посещение Донбасса. Российские телеканалы показали кадры перемещения президента по городу, на которых видно, что в поездке Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Также было показано видео общения Путина с местными жителями. Песков сообщил, что они пожаловались президенту на задержки зарплат, и тот поручит разобраться в ситуации.