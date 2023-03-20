Стали известны результаты exit-poll на парламентских выборах в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Правящая партия Казахстана «Аманат» получила 53,46% голосов на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на данные exit poll, проведенного Институтом евразийской интеграции. По данным института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, «Аманат» набрала 54,42%, по данным Института демократии — 53,33%.

Данные exit polls:

«Ауыл»: Институт евразийской интеграции — 10,52%, СОЦИС-А — 10,21%, Институт демократии — 11,26%;

«Республика»: Институт евразийской интеграции — 8,9%, СОЦИС-А — 8,79%, Институт демократии — 8,33%;

НПК: Институт евразийской интеграции — 6,25%, СОЦИС-А — 6,89%, Институт демократии — 6,93%;

«Байтак»: Институт евразийской интеграции — 3,22%, СОЦИС-А — 2,17%, Институт демократии — 2,51%;

«Ак жол»: Институт евразийской интеграции — 7,87%, СОЦИС-А — 8,21%, Институт демократии — 8,87%;

ОСДП: Институт евразийской интеграции — 5,31%, СОЦИС-А — 4,91%, Институт демократии — 5,12%.

Проголосовали против всех: Институт евразийской интеграции — 4,47%, СОЦИС-А — 4,4%, Институт демократии — 3,65%.

Согласно результатам опросов, пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в мажилис по партийным спискам, проходят пять или шесть партий. Не преодолевает необходимый порог партия зеленых «Байтак».

На парламентских выборах 30% депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 70% выдвигаются по партийным спискам. Предыдущий раз парламент Казахстана избирался в 2021 году.

На выборах в мажилис (нижнюю палату парламента Казахстана) и маслихаты (региональные парламенты) проголосовали 54,19% избирателей, или 6,5 млн человек (из 12 млн), передает Tengrinews со ссылкой на ЦИК республики.

Это самый низкий показатель как минимум за последние десять лет. На прошлых выборах, 2021 года, явка была 63,3%, на выборах в 2016-м — 77%, в 2012 году — 75%.

На текущем голосовании самая высокая явка, 67,2%, зафиксирована в Кызылординской области на юге страны, а самая низкая, 25,8%, — в Алматы.

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