Экс-премьера Пакистана Имрана Хана обвинили в терроризме после стычек с полицией

Имран Хан

CentralAsia (CA) - Полиция Исламабада обвинила в терроризме бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и членов его партии «Движение за справедливость» (ДЗС) за беспорядки и нападения на полицейских, сообщает местная газета Dawn.

Кроме терроризма, Хана, его помощников и сторонников обвиняют в организации беспорядков, воспрепятствовании выполнению государственными служащими своих функций, нападениях на сотрудников правоохранительных органов и др.

Столкновения между сторонниками ДЗС и полицейскими произошли 18 марта у здания суда, куда экс-премьер должен был явиться по делу о продаже подарков от иностранных лидеров. В ходе беспорядков полиция применила дубинки и слезоточивый газ, в то время как сторонники Хана бросали зажигательные бомбы и камни в полицейских. В итоге более 25 должностных лиц получили ранения, отмечает Dawn. При этом Associated Press пишет о 50 пострадавших полицейских. Заседание тогда провести не удалось, судебные слушания перенесли на 30 марта.

Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 года до апреля 2022 года, когда парламент страны вынес ему вотум недоверия. Главу правительства тогда обвинили в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

1 марта суд Исламабада выдал ордер на арест Имрана Хана без залога за уклонение от слушаний в связи с сокрытием в декларациях подарков, полученных им от иностранных высокопоставленных лиц. Хана подозревают в присвоении 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.) от их продажи. Политик все обвинения отвергает.