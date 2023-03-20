В Москве произошла драка с участием более 50 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Массовая драка граждан Узбекистана и Таджикистана произошла на стройке жилищного комплекса в Москве, сообщает Baza.

Рано утром 18 марта более 50 рабочих жилого комплекса «Остров» устроили массовую драку с арматурой и молотками. Строители не поделили время посещения столовой между собой. Граждане Узбекистана непременно хотели есть до своих коллег из Таджикистана, которые хотели того же.

В итоге произошла драка, в результате которой нескольким проломили головы и доставили в реанимацию. Десятки человек были доставлены в полицию, сообщает издание.

ЖК «Остров» считается объектом бизнес-класса. Строит его турецкая компания «АНТ Япы Санайи ве тиджарет Аноним Ширкети».