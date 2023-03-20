В Москве произошла драка с участием более 50 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана
- Азия и мир, общество
- 14:10, 20 марта 2023
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- Обновлено: 14:12, 20 марта 2023 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Массовая драка граждан Узбекистана и Таджикистана произошла на стройке жилищного комплекса в Москве, сообщает Baza.
Рано утром 18 марта более 50 рабочих жилого комплекса «Остров» устроили массовую драку с арматурой и молотками. Строители не поделили время посещения столовой между собой. Граждане Узбекистана непременно хотели есть до своих коллег из Таджикистана, которые хотели того же.
В итоге произошла драка, в результате которой нескольким проломили головы и доставили в реанимацию. Десятки человек были доставлены в полицию, сообщает издание.
ЖК «Остров» считается объектом бизнес-класса. Строит его турецкая компания «АНТ Япы Санайи ве тиджарет Аноним Ширкети».
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