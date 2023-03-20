В Турции предложили ввести сертификаты на сейсмостойкость отелей

CentralAsia (CA) - После землетрясений на юго-востоке Турции, унесших жизни почти 50 тыс. человек, турецким отелям и предприятиям в сфере общественного питания необходимо выдавать сертификаты о сейсмоустойчивости. С таким предложением выступил президент Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Фируз Баглыкая, передает Hürriyet.

«Если раньше наши собеседники за рубежом спрашивали о том, что «есть ли новые направления», то теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры, вероятно, будут запрашивать отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими или нет. Отели должны быть сертифицированы, чтобы мы могли внушать доверие», — отметил Баглыкая.

По его словам, выдачей таких сертификатов должно заниматься Министерство культуры и туризма, а многие агентства в сфере туризма уже ждут «дорожную карту» по инициативе.

В начале февраля в Турции и Сирии произошла серия землетрясений магнитудой до 7,7, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. В Турции погибло свыше 49,5 тыс. человек, в Сирии 5,9 тыс.

Приблизительный ущерб в результате землетрясений в Турции составляет около $80 млрд, заявил в марте министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи. Президент Рейжеп Тайип Эрдоган говорил, что количество разрушенных, аварийных и сильно поврежденных из-за стихийного бедствия зданий составляет порядка 230 тыс.

Опрошенные AP эксперты отмечали, что многие разрушенные здания в Турции были построены с использованием некачественных материалов и методов, некоторые из них не соответствовали государственным стандартам. Прокуратура Турции начала расследование из-за ненадлежащего состояния многих разрушенных домов.