В Кремле рассказали, как Путин отнесся к ордеру МУС на его арест

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин не «принимает близко к сердцу» решение Международного уголовного суда в Гааге (МУС) о выдаче ордере на его арест и относится к нему спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире <…> Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. И продолжает работать, главное, президент», — заявил Песков, отвечая на вопрос о личном отношении Путина к решению МУС.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объяснив это тем, что они несут ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию».

В МИД России назвали «ничтожными с точки зрения права» любые подобные решения МУС, а в Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.