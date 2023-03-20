Си Цзиньпин прилетел в Москву. Видео

Визит Си Цзиньпиня в Россию

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом, который продлится с 20 по 22 марта, сообщают российские и китайские госагентства. Он посещает Россию по приглашению президента России Владимира Путина.

Самолет Си Цзиньпиня приземлился в аэропорту Внуково около 12:59 мск. До него прилет лайнер с официальной делегацией КНР. Сегодня, 20 марта, ожидается неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. По ее итогам планируется подписание двух документов — об улучшении совместного партнерства в новую эпоху и по развитию ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

В Кремле говорили, что официальные переговоры лидеров двух стран состоятся 21 марта. Они начнутся в 15:00 и пройдут в узком и расширенном составах. В ходе встречи они, в частности, обсудят предложенный Китаем план мирного урегулирования в Украине.