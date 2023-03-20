экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России завели уголовное дело на прокурора и судей Международного суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина
Предыстория: Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. В МИД РФ заявили, что Москва не признает решения Гааги

CentralAsia (CA) -  Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, сообщает Meduza.

Российское ведомство усмотрело в действиях чиновников МУС, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина, признаки нескольких преступлений, в том числе преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 УК РФ о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объяснив это тем, что они несут ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com