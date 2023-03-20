В России завели уголовное дело на прокурора и судей Международного суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина
- Азия и мир, политика
- 17:54, 20 марта 2023
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|Предыстория: Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. В МИД РФ заявили, что Москва не признает решения Гааги
CentralAsia (CA) - Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, сообщает Meduza.
Российское ведомство усмотрело в действиях чиновников МУС, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина, признаки нескольких преступлений, в том числе преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 УК РФ о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объяснив это тем, что они несут ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию».
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