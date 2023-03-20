В России завели уголовное дело на прокурора и судей Международного суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, сообщает Meduza.

Российское ведомство усмотрело в действиях чиновников МУС, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина, признаки нескольких преступлений, в том числе преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 УК РФ о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объяснив это тем, что они несут ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию».