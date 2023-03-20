В Кремле проходит встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву - впервые после 2019 года и после начала войны в Украине в 2022 году. Визит китайского лидера продлится три дня. Украина - одна из главных тем в повестке переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет Би Би Си.

Самолет с лидером Китая приземлился в московском аэропорту "Внуково-2". Переговоры начнутся во вторник, а в понедельник будет неформальное, но "прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина", заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча уже началась в Кремле. Путин в начале встречи сообщил, что внимательно ознакомился с планом Китая по Украине.

Как сообщается на сайте Кремля, в начале встречи Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы Китая.

Он отметил, что за последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии.

«В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективная, чем во многих других странах мира, это очевидный факт. Рыночные механизмы сочетаются с достаточно уверенным политическим курсом и приносят свои видимые результаты. Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своём развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой.

Символично, что ровно 10 лет назад мы с вами здесь встречались – Вы совершили свой первый визит в качестве Председателя Китайской Народной Республики в Россию. За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот: был, по-моему, 87 с небольшим – сейчас уже под 200, 185 миллиардов долларов. У нас очень много совместных задач, целей», - сказал он.

Путин заявил, что они ознакомились с предложениями Китая по урегулированию острого кризиса на Украине.

«Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением», - сказал Путин.

Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений.

«Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения результатов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях.

Действительно, наши страны имеют многие одинаковые или схожие цели в нашем стремлении вперёд», - сказал он.

Глава Китая добавил, что обе страны в настоящее время прилагают огромные усилия к достижению цели в деле развития и процветания.

«Например, мы поставили задачу осуществления модернизации в китайской модели. В России также поставлены грандиозные цели по развитию страны. Уверен, при нашем сотрудничестве и тесном взаимодействии мы обязательно вместе достигнем этих целей.

В деле развития китайско-российского международного стратегического взаимодействия мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире, а с другой стороны, добиться в этом процессе дальнейшего развития, процветания в наших странах», - добавил он.