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Предварительные данные ЦИК Казахстана: Правящая партия «Аманат» побеждает на выборах в парламент

CentralAsia (KZ) -  ЦИК Казахстана объявил предварительные итоги парламентских выборов. Согласно представленным данным, в парламент проходят шесть из семи партий, у правящей «Аманат» — 53,9%. Итоговая явка составила 54,21%.

По данным ЦИК, в парламент также проходят народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (10,9%), партия Respublica (8,59%), Народная партия Казахстана (6,8%), демократическая партия Казахстана «Ак жол» (8,41%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%).

Минимальный порог для прохождения в парламент — 5% голосов.

19 марта в Казахстане прошли досрочные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов (местные представительные органы). 70% депутатов Мажилиса избираются по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам.

До весны 2022 года партия «Аманат» называлась «Нур Отан» и его возглавлял нурсултан Назарбаев. В ходе январского кризиса 2022 года председателем партии стал президент Касым-Жомарт Токаев (позже он покинул пост).

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