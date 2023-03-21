По Крыму ударили дроны-камикадзе, - СМИ

CentralAsia (CA) - Официальный телеграм-канал украинского Главного управления разведки утверждает, что в результате взрыва в Джанкое (город в Крыму) были уничтожены российские ракеты «Калибр». По данным ГУР, это произошло «во время их транспортирования по железной дороге».

На некоторых кадрах из Джанкоя местные жители говорят о попадании по железной дороге.

«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен», - написал у себя на канале глава Крыма Сергей Аксенов.

В Джанкое находится крупный железнодорожный узел и военные объекты. Этот город находится неподалеку от оккупированной Россией части Херсонской области, и через него проходят пути снабжения российских войск.