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По Крыму ударили дроны-камикадзе, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Официальный телеграм-канал украинского Главного управления разведки утверждает, что в результате взрыва в Джанкое (город в Крыму) были уничтожены российские ракеты «Калибр». По данным ГУР, это произошло «во время их транспортирования по железной дороге».

На некоторых кадрах из Джанкоя местные жители говорят о попадании по железной дороге.

«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен», - написал у себя на канале глава Крыма Сергей Аксенов.

В Джанкое находится крупный железнодорожный узел и военные объекты. Этот город находится неподалеку от оккупированной Россией части Херсонской области, и через него проходят пути снабжения российских войск.

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