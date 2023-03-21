За сутки в Казахстане коронавирус выявили у 66 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки в Казахстане выявили 66 случаев заражения коронавируса, сообщает Минздрав РК.
По состоянию на 21 марта лечение продолжают получать 1 765 человек, из них в стационарах находятся 140 пациентов, на амбулаторном лечении 1 625 пациент.
Из тех, кто находится в больницах:
- в тяжелом состоянии – 2 пациентa;
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa;
- на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
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