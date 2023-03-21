Премьер Японии прибыл в Украину для встречи с Зеленским, - CNN

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

Вчера прошла встреча китайского лидера Си Цзиньпина с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Кисида покинул Индию, где он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди, и направился в Украину.

Это первая поездка премьер-министра Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия со времен Второй мировой войны. Это также будет первый визит в Украину азиатского члена группы G7 и первый визит союзника США в регионе.

Как пишет CNN, двойные визиты Кисиды и Си подчеркивают разногласия в Северо-Восточной Азии по поводу войны на Украине, поскольку Япония обещает существенную помощь Киеву, в то время как Китай остается единственным голосом, поддерживающим Путина.

В заявлении МИД Японии говорится, что визит Кисиды в Украину был осуществлен по приглашению Зеленского.

В прошлом месяце, накануне годовщины вторжения, Япония обязалась предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 5,5 млрд долларов.