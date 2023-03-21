Началась новая веха в политическом развитии Казахстана, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на праздничном мероприятии, посвященный Ноорузу.

В своем выступлении он рассказал, что год назад выступил с инициативами, направленные на модернизацию всех сфер жизни Казахстана. «Народ поддержал наши предложения. За год мы успешно реализовали все намеченное. В ходе референдума были внесены важные поправки в Конституцию страны. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти», - сказал он.

Токаев также отметил, что накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты. «Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны. Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза», - озвучил он.

По словам Токаева, полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию Казахстана. «Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель», - сказал он.

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