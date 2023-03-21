Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с праздником Нооруз

Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - «В этот замечательный день, находясь вместе с вами в великолепном парке «Янги Узбекистон», искренне, от всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с прекрасным праздником Навруз», - сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в приветственном слове по случаю празднования Нооруза.

«Мы благодарим Всевышнего за то, что вновь вместе с нашим народом радостно встречаем этот лучезарный праздник, когда каждый человек еще сильнее ощущает себя неотъемлемой частью природы...

Построение Нового Узбекистана – это твердое решение всего нашего 36-миллионного народа, ставшее смыслом его жизни…

Самоотверженный труд нашего народа, его поддержка курса реформ являются для нас опорой в выведении национального развития на новый, еще более высокий уровень», - сказал он.

«В эти дни мы находимся в преддверии священного месяца Рамазан. Пользуясь возможностью, искренне, от всего сердца поздравляю мусульман страны, всю исламскую умму мира», - добавил он.