США рассекретят материалы о происхождении COVID-19
- Азия и мир, общество
- 13:44, 21 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий главе национальной разведки США рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения вируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден отметил, что разделяет стремление американского конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавируса. По его словам, это необходимо для того, чтобы предотвращать пандемии в будущем.
Администрация США постарается распространить максимальное количество информации о происхождении COVID-19. Вместе с тем американские власти не будут публиковать данные, которые могут нанести вред национальной безопасности страны.
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