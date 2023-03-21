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США рассекретят материалы о происхождении COVID-19

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий главе национальной разведки США рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения вируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что разделяет стремление американского конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавируса. По его словам, это необходимо для того, чтобы предотвращать пандемии в будущем.

Администрация США постарается распространить максимальное количество информации о происхождении COVID-19. Вместе с тем американские власти не будут публиковать данные, которые могут нанести вред национальной безопасности страны.

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