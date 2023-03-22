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Землетрясение в Афганистане ощущалось в восьми странах

CentralAsia (CA) -  В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщила геологическая служба США. Эпицентр землетрясения (проекция центра очага на земную поверхность) находился в провинции Бадахшан. Это северо-восток страны, провинция граничит с Таджикистаном. Сейсмическое событие ощущалось в соседних странах — Индии, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Землетрясение ощущалось по всему Пакистану, в том числе в Исламабаде. Метеорологическое управление страны сообщило, что магнитуда землетрясения составила 7,7, его заявление приводит AP. Сообщений о пострадавших или разрушениях, так же как и в Афганистане, пока не поступало. Последствия землетрясения ощущались в столице Индии Нью-Дели, сообщает Reuters.

Последствия землетрясения также ощутили в Таджикистане (в Душанбе — 5 баллов), Казахстане (в городах Шымкент, Тараз, Алматы, Туркестанской области ощутимость подземных толчков составила 3 балла) и Узбекистане (сила подземных толчков в Термезе составила 6 баллов, в Ташкенте — 5 баллов), сообщает «Интерфакс». Также землетрясение ощутили в Туркменистане, Кыргызстане и Китае, сообщает NewTimes.kz.

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