В результате землетрясения в Афганистане погибли 2 человека, в Пакистане – 9

- Азия и мир, общество
- 10:08, 22 марта 2023
- Просмотров: 1696 Кыргызча
|Предыстория: Мощное землетрясение произошло в Афганистане. Толчки ощущались в восьми странах, в том числе и в Кыргызстане
CentralAsia (CA) - По меньшей мере 11 человек погибли в результате сильного землетрясения на северо-востоке Афганистана, толчки ощущались в нескольких крупных пакистанских городах, сообщает CNN.
По словам представителя министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Шафиуллы Рахими, в северо-восточной провинции Афганистана Лагман по меньшей мере 2 человека погибли, 8 получили ранения, разрушено не менее 20 жилых домов.
По данным провинциального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана, по меньшей мере 9 человек, в том числе двое детей, погибли в результате обрушения домов и других зданий в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере 44 человека получили ранения в провинции.
Последовавшие за этим оползни также заблокировали дороги в северном пакистанском городе Абботабад.
21 марта землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, примерно в 50 км от городка Ишкашим в высокогорной провинции Бадахшан, на границе с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана. Подземные толчки ощущались также в Индии, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.