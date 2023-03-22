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В Киеве и ряде регионов произошли взрывы

CentralAsia (CA) -  В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО. О работе систем противовоздушной обороны сообщают и в Киевской областной администрации.

О работе ПВО и взрывах в ряде регионов Украины пишут телеграм-каналы «Карта воздушных тревог», ZN.UA, «Суспільне», UNIAN.

Взрывы звучат в Житомирской и Хмельницкой областях, там также работают силы ПВО. Власти сообщают о звуке взрыва в Хмельницком. О работе ПВО написал глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

Силы ПВО задействованы и в Черкасской области.

Ранее в этих регионах была объявлена воздушная тревога.

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