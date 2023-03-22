В ходе протестов против пенсионной реформы во Франции задержали 850 человек

CentralAsia (CA) - За последние несколько дней во время протестов против пенсионной реформы во Франции были задержаны 855 человек, 843 из них арестованы. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире канала BFM TV.

«К настоящему моменту было задержано 855 человек по всей Франции, из них 843 человека уже взяты под стражу»,— сообщил министр. Он распорядился направить 12 тыс. полицейских для обеспечения порядка в ходе митингов 22 марта. 5 тыс. полицейских будут дежурить в Париже.

Во Франции продолжаются не только протестные акции, но и забастовки. Как сообщило издание Liberation, забастовки работников трех терминалах СПГ компании Elengy продлены до 28 марта.

На митинге 21 марта в Париже для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ. Незадолго до этого в городе начались беспорядки: протестующие сожгли припаркованный на улице мопед и начали бросать в полицейских бутылки и петарды.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала ст. 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, не рассматривая его в парламенте. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству. За уход правительства проголосовали 278 депутатов из необходимых для вотума недоверия 287 голосов.

По данным опросов, против повышения пенсионного возраста выступает 67% французов. Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до минимума с 2019 года на фоне пенсионной реформы.