ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

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CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о количестве жертв среди мирного населения в Украине. Согласно данным, с 24 февраля 2022 года по 19 марта 2023-го погибли 8317 человек, 13 892 получили ранения.

Согласно данным ООН, на территории Донбасса, подконтрольной Украине, погибли 3822 человека, ранены 5360 человек. На подконтрольных России территориях Донбасса погибли 636 человек и 2274 раненых.

Реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше, подчеркнули в ООН. Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Речь идет в том числе о Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Cеверодонецке.

В период с 1 по 19 марта в Украине погибли 113 человек, ранены 356. Большинство мирных жителей, считают в ООН, пострадали из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.