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За сутки в Казахстане выявлено 34 случая коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных случаев не зафиксировано.

На 22 марта лечение получают 1 772 человека (1 602 КВИ+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 140 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 632 человека. В тяжелом состоянии – пять пациентов, в крайне тяжелом – один, еще двое – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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