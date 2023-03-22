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Разрушений на территории Узбекистана в результате землетрясения нет, - МЧС РУз

CentralAsia (UZ) -  На территории Узбекистана не наблюдалось каких-либо несчастных случаев, а также разрушений зданий и сооружений в результате землетрясения с эпицентром в Афганистане, которое произошло вечером во вторник. Об этом говорится в заявлении МЧС страны.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям просит жителей не поддаваться панике и тревоге. На территории нашей республики такие землетрясения происходят время от времени», — говорится в сообщении.

Мощное землетрясение магнитудой 6.5 произошло вечером 21 марта в Афганистане. Толчки ощущались в восьми странах, в том числе и в Узбекистане. Сила подземных толчков в Ташкенте составила 5 баллов, в других регионах они ощущались с интенсивностью от 4 баллов на севере до 6 баллов на юге.

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