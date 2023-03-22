Россия и Китай заявили, что «не приемлют внешнего вмешательства» в дела Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Россия и Китай не приемлют попытки импорта «цветных революций» и внешнего вмешательства в дела Центральной Азии.

Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.

«Стороны готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета и национального развития, не приемлют попытки импорта «цветных революций» и внешнего вмешательства в дела региона», - говорится в заявлении.

Глава КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. Он приехал по приглашению президента РФ Владимира Путина. Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после переизбрания председателем КНР. Его визит продлился два дня, с 20 по 22 марта. В первый день председатель КНР и президент России Владимир Путин провели неофициальную встречу. Вчера, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры глав двух стран в расширенном составе. По итогам встречи Си и Путин подписали заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.