ISW: ЧВК «Вагнер» может остаться без большей части бойцов из-за завершения контрактов с заключенными

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Институт изучения войны (Institute for the Study of War; ISW) опубликовал ежедневную сводку о ходе военных действий в Украине. В отчете отмечается, что ЧВК «Вагнер» в ближайшее время может лишиться большей части бойцов из числа заключенных, поскольку у них заканчиваются шестимесячные военные контракты.

В материалах ISW отмечается, что, по оценкам Министерства обороны Великобритании, «тысячи осужденных, которые были завербованы ЧВК «Вагнер» осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены, поскольку ЧВК, похоже, придерживается своего обещания освобождать осужденных после шести месяцев службы».

В оборонном ведомстве Великобритании считают, что завершение военных контрактов ухудшит кадровый дефицит ЧВК «Вагнер», «поскольку Кремль заблокировал возможность для ЧВК в дальнейшем вербовать заключенных». 9 февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об окончании набора заключенных в ЧВК «Вагнер».

О привлечении заключенных в ЧВК «Вагнер» стало известно летом прошлого года. Тогда сообщалось, что им обещают помилование через полгода службы. 5 января 2023 года Евгений Пригожин рассказал, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости.