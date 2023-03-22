Токаеву подарили щенка тазы по кличке Наурыз

Анна Захарова, Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в день празднования Наурыза осмотрел выставку собак породы тазы в Астане. В ходе выставки разводчик чистокровных собак Анна Захарова подарила президенту щенка тазы по кличке Наурыз. Ему полтора месяца, сообщает Акорда.

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Председатель общественного фонда «Клуб национальной охоты Nomad» Болат Кунанбаев рассказал главе государства о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак.

Токаев отметил важность популяризации тазы на международном уровне.

«Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон», – подчеркнул он.

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