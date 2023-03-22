Токаеву подарили щенка тазы по кличке Наурыз

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в день празднования Наурыза осмотрел выставку собак породы тазы в Астане. В ходе выставки разводчик чистокровных собак Анна Захарова подарила президенту щенка тазы по кличке Наурыз. Ему полтора месяца, сообщает Акорда.
Председатель общественного фонда «Клуб национальной охоты Nomad» Болат Кунанбаев рассказал главе государства о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак.
Токаев отметил важность популяризации тазы на международном уровне.
«Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон», – подчеркнул он.