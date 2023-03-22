США выделили Украине новый пакет военной помощи на $350 млн

- Азия и мир, политика
- 17:12, 22 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страна выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $350 млн. По его словам, в списке поставок снаряды для HIMARS, гаубицы, противотанковое вооружение, ракеты HARM.
«Этот пакет военной помощи включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракет HARM, противотанковые средства, катера и другую технику»,— приводит Reuters выдержку из заявления Блинкена.
Пентагон представил список вооружений:
боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
155-миллиметровые артиллерийские снаряды;
25-миллиметровые боеприпасы;
высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);
81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;
системы противотанкового вооружения AT-4;
гранатометы, стрелковое оружие и связанные с ними боеприпасы;
подрывные боеприпасы и оборудование для расчистки препятствий;
оборудование для разминирования;
тягачи с топливными цистернами;
системы тепловизионной съемки, оптика и лазерные дальномеры;
речные патрульные катера;
испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
запасные части и другое полевое оборудование.
С января 2021 года США вложили более $32,8 млрд в поддержку обеспечения безопасности. Это включает в себя $32,2 млрд с начала военных действий, говорится в сообщении Госдепа от 3 марта.
С 2014 года США предоставили более $34,9 млрд помощи в области безопасности на обучение и оборудование, чтобы помочь Украине сохранить свою территориальную целостность, обезопасить границы и улучшить взаимодействие с НАТО.