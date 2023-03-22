США выделили Украине новый пакет военной помощи на $350 млн

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CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страна выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $350 млн. По его словам, в списке поставок снаряды для HIMARS, гаубицы, противотанковое вооружение, ракеты HARM.

«Этот пакет военной помощи включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракет HARM, противотанковые средства, катера и другую технику»,— приводит Reuters выдержку из заявления Блинкена.

Пентагон представил список вооружений:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-миллиметровые артиллерийские снаряды;

25-миллиметровые боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;

системы противотанкового вооружения AT-4;

гранатометы, стрелковое оружие и связанные с ними боеприпасы;

подрывные боеприпасы и оборудование для расчистки препятствий;

оборудование для разминирования;

тягачи с топливными цистернами;

системы тепловизионной съемки, оптика и лазерные дальномеры;

речные патрульные катера;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

запасные части и другое полевое оборудование.

С января 2021 года США вложили более $32,8 млрд в поддержку обеспечения безопасности. Это включает в себя $32,2 млрд с начала военных действий, говорится в сообщении Госдепа от 3 марта.

С 2014 года США предоставили более $34,9 млрд помощи в области безопасности на обучение и оборудование, чтобы помочь Украине сохранить свою территориальную целостность, обезопасить границы и улучшить взаимодействие с НАТО.