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На Пекин обрушилась пыльная буря
пыльная буря в Пекине
пыльная буря в Пекине

CentralAsia (CA) -  На китайскую столицу Пекин обрушилась мощная пыльная буря. Для города она стала третьей по счету в марте, сообщает Bloomberg.

Вызванное бурей загрязнение воздуха достигло рекордного уровня за последние два года. Центр мониторинга окружающей среды Пекина рекомендовал гражданам по возможности не выходить на улицу и оставаться в помещениях.

По данным издания, улицы столицы Китая почти опустели, а редкие прохожие используют медицинские маски и очки. Снаружи на всех поверхностях осел толстый слой пыли. Качество воздуха после бури усугубляет промышленное загрязнение, уровень которого в последние две недели в Пекине оказался особенно высоким.

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