На Пекин обрушилась пыльная буря
- Азия и мир, общество
- 17:44, 22 марта 2023
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пыльная буря в Пекине
CentralAsia (CA) - На китайскую столицу Пекин обрушилась мощная пыльная буря. Для города она стала третьей по счету в марте, сообщает Bloomberg.
Вызванное бурей загрязнение воздуха достигло рекордного уровня за последние два года. Центр мониторинга окружающей среды Пекина рекомендовал гражданам по возможности не выходить на улицу и оставаться в помещениях.
По данным издания, улицы столицы Китая почти опустели, а редкие прохожие используют медицинские маски и очки. Снаружи на всех поверхностях осел толстый слой пыли. Качество воздуха после бури усугубляет промышленное загрязнение, уровень которого в последние две недели в Пекине оказался особенно высоким.
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