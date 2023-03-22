Зеленский посетил позиции ВСУ под Бахмутом. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции военных на Бахмутском направлении, сообщила его пресс-служба.

Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации на участке фронта, пообщался с военнослужащими и вручил им госнаграды. Когда была осуществлена поездка, не уточняется.

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Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. Владимир Зеленский уже посещал его и вручал награды военнослужащим. В конце февраля он говорил, что Украине важно отстоять Бахмут, но не любой ценой. В том же месяце он заявил, что российские военные уже ведут наступление «с нескольких направлений». О каких направлениях шла речь, не уточнялось.