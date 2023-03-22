Шойгу: модернизацию противоракетной обороны Москвы закончат в 2023 году

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы планируется завершить в текущем году, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. По его словам, планируется провести 33 основных организационных мероприятия, передает «КоммерсантЪ».

В частности, как рассказал министр, должны сформировать дивизию и бригаду противовоздушной обороны (ПВО), ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка. «Наряду с этим завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС»,— добавил он.

В июле 2020 года в Минобороны РФ говорили, что систему ПРО Москвы планируется усилить новыми ракетами. В январе 2021-го господин командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук рассказывал, что ряд элементов системы ПРО в городе проходит «глубокую модернизацию».