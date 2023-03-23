Оппонент Эрдогана Кылычдароглу выдвинут кандидатом на пост президента Турции

Кемаль Кылычдароглу

CentralAsia (CA) - Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу официально стал кандидатом на пост президента страны. Его поддерживают шесть оппозиционных турецких партий, которые рассчитывают на то, что Кылычдароглу сможет победить действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает турецкое издание TRT Haber, у турецкого Центризбиркома не возникло никаких вопросов к документам, представленным Кылычдароглу и выдвинувшими его партиям. Теперь политик имеет право начать предвыборную кампанию.

Ранее кандидатом на пост президента Турции был официально зарегистрирован Реджеп Тайип Эрдоган. Действующий глава государства выдвинут партией «Республиканский альянс». В настоящее время о желании побороться за президентский пост заявили 13 политиков.

Как сообщает издание Daily Sabah, сейчас главным фаворитами президентских выборов являются Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Согласно данным социологических опросов, пока фиксируется небольшое преимущество действующего президента. Эрдоган в первом туре может получить 52% голосов избирателей, а Кылычдароглу — 47%.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Дату голосования было решено не переносить, несмотря на то, что в начале февраля Турция пережила сокрушительные землетрясения, унесшие жизни более чем 50 тыс. человек, в связи с чем голосование в ряде районов на юго-востоке будет проходить в экстремальных условиях. Одновременно с президентскими в Турции пройдут парламентские выборы.