Землетрясение в Таджикистане ощущалось в странах Центральной Азии

CentralAsia (TJ) - Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано 23 марта на территории Таджикистана близ границы с Кыргызстаном в 02:07 по бишкекскому времени. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в городке Новобад Раштского района Таджикистана. Очаг находился на глубине 10 км.

В эпицентре сила толчков составила 5-6 баллов, в Душанбе 3-4 балла, в Раштском районе — 4-5 балла, на территории ГБАО магнитуда подземных толчков составила 2-3 балла.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи, жертв и разрушений не зарегистрировано.

Очередное землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане в 7:53 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 53 км к северо-западу от Новобада. Согласно данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 10,2 км.

Землетрясение произошедшее ночью в Таджикистане ощущалось в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

На юге Казахстана минувшей ночью в 2:07 ощущалось землетрясение, сообщила сеть сейсмических станцией МЧС РК.

В Таразе, Шымкенте и Туркестанской области ощутимость составила 2-3 балла.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в горах Зеравшанского хребта, 65 км югу от города Разаков (КР), 75 км к югу от города Сүлүктү, 140 км юго-западу от города Баткен.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: Сүлүктү, Разаков — 5 баллов, город Баткен — 4 балла.

Землетрясение ощущалось и в Узбекистане. Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил в телеграм-канале, что эпицентр землетрясения находился в Горно-Матчиинском районе Согдийской области Таджикистана.

Магнитуда землетрясения, по оценке ведомства, составила 6. Глубина очага — 15 км. Эпицентр находился в 217 км к юго-востоку от Ташкента, в самом городе магнитуда составила 5 пунктов.

Землетрясение также затронуло и другие регионы страны, в том числе 5 баллов, В Сырдарьинской, Ферганской, Джизакской областях магнитуда была такой же, как и в Ташкенте. В Наманганской, Самаркандской, Андижанской областях МЧС оценило ее в 4,5 пунктов. В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийской, Бухарской областях магнитуда составила 4 пункта.

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