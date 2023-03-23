экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Акорда.

«Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей», - отмечается в поздравлении Токаева.

«На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране.

Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды», - пожелал он.

С началом месяца Рамазан у мусульман начинается пост – Ораза, который продлится в этом году до 20 апреля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com