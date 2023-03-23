Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного для мусульман месяца Рамазан, сообщает Акорда.
«Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей», - отмечается в поздравлении Токаева.
«На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране.
Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды», - пожелал он.
С началом месяца Рамазан у мусульман начинается пост – Ораза, который продлится в этом году до 20 апреля.
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