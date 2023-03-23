ВОЗ предупредила о «высоком риске» распространения холеры в мире

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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения объявила об очень высоких рисках для человека заражением холеры на глобальном уровне. Число вспышек по миру стремительно растёт. Уже 24 страны сообщают о случаях заражения людей.

На сайте организации отмечается, что в связи с растущим числом вспышек заболевания, их географическим расширением, а также нехваткой вакцин и других ресурсов ВОЗ оценивает риск распространения холеры как очень высокий.

«Мир сталкивается с всплеском заболеваемости холерой, затрагивающей даже страны, в которых эта болезнь не наблюдалась десятилетиями. Годы прогресса в борьбе с этой вековой болезнью исчезли. Хотя ситуация является беспрецедентной, урок, который следует извлечь, не нов: безопасная питьевая вода, санитария и гигиена являются единственными долгосрочными и устойчивыми решениями для прекращения этой чрезвычайной ситуации с холерой и предотвращения будущих», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном заражение происходит через воду. К примеру, в Испании зафиксирован случай, где человек подхватил инфекцию, употребив воду из-под крана. Случаи холеры также фиксировали в Сирии, там зафиксировано 26 смертей и более 55 тысяч случаев заражения. ВОЗ уже начала массовую вакцинацию.

По данным ВОЗ, большее число стран, в которых фиксируются вспышки холеры, находятся на Ближнем Востоке и в Африке.

«В последние месяцы в мире наблюдается всплеск холеры. В прошлом году вспышки произошли в 30 странах, и мы продолжаем наблюдать тревожное географическое распространение в 2023 году. В таких странах, как Ливан, Южная Африка и Сирия, происходят первые вспышки за десятилетия. Беспокоит не только количество и распространение вспышек, но и их серьёзность. Средняя смертность от нынешних вспышек вдвое превышает целевой порог, составляющий менее 1%», – отмечают эксперты ВОЗ.

Эксперты уточнили, что многие из этих вспышек явно связаны с экстремальными климатическими явлениями. В частности, переизбыток воды (наводнения) либо полное отсутствие источников влаги (засуха). В итоге это становится мощным топливом для холеры, поскольку доступ к водоснабжению нарушается.

Согласно моделированию будущего от ВОЗ, помимо изменения климата, рост населения и урбанизация сами по себе могут привести к удвоению числа случаев заболевания холерой в течение следующих 20 лет. Раннее ВОЗ заявлял, что в зоне риска инфицирования холерой 43 страны, а заболеть могут больше миллиарда человек по всему миру.