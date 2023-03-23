Принц Уильям посетил военных в Польше на границе с Украиной. Фото

CentralAsia (CA) - Принц Уильям побывал с необъявленным визитом на военной базе в Польше в городе Жешув неподалеку от границы с Украиной, где встретился с расквартированными там британскими и польскими военными, передает The Guardian.

«Я хотел приехать сам, лично, чтобы сказать спасибо за то, что вы делаете изо дня в день», — обратился наследник британского престола к военным, передает Би-би-си.

Как пишеn Sky News, визит принца на военную базу держался в тайне из соображений безопасности вплоть до момента, когда Уильям отбыл в Варшаву.

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Принц Уильям также встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Жешув расположен примерно в 70 км от польско-украинской границы. После начала конфликта в Украине Жешув стал важным логистическим пунктом, через который на Украину поступает военная помощь. В декабре 2022 года в Жешуве прошла встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды, а в феврале город проездом в Киев посетил президент США Джо Байден — именно там он сел на поезд, следовавший в Украину.