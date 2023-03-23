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Всемирный банк поднял оценку стоимости восстановления Украины до $411 млрд
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Всемирный банк пересмотрел оценку средств, которые предстоит потратить на восстановление Украины от последствий военных действий. Теперь эта сумма составляет $411 млрд вместо $349 млрд.

«Новая сумма, которая стала результатом совместной оценки специалистов Всемирного банка, правительства Украины, Еврокомиссии и ООН, в 2,6 раза превышает прогнозируемый валовой внутренний продукт Украины на 2022 год»,— говорится в докладе Всемирного банка.

Вице-президент организации по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде сообщила Bloomberg, что новая оценка затрат на восстановление Украины — «отрезвляющая цифра», которая показывает масштаб разрушений в стране и доказывает необходимость предоставления Киеву помощи со стороны международных финансовых институтов.

Всемирный банк регулярно финансирует Украину, экономика которой понесла серьезные потери в связи с военными действиями. В феврале 2023 года организация выделила Киеву $2,5 млрд «в виде грантовой помощи». В конце декабря прошлого года Украине было выделено $610 млн «для удовлетворения неотложных потребностей».

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