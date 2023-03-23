В Белоруссии у границы с Украиной сформировали новый зенитный ракетный полк

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CentralAsia (CA) - В Белоруссии сформирован новый зенитный ракетный полк, он будет дислоцироваться в городе Лунинец Брестской области, сообщило в четверг Минобороны республики.

«При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей», - отметили в белорусском военном ведомстве.

Сообщается, что в четверг вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Виктор Хренин.