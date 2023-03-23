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За сутки в Казахстане выявлено 23 случая коронавируса
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 409 343 случая КВИ+ и 90 921 случай КВИ-.

На 23 марта лечение получают 1 795 человек (1 625 КВИ+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 140 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 655 человек. В тяжелом состоянии – пять пациентов, в крайне тяжелом – один, еще двое – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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