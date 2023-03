ISW: Войска РФ немного продвинулась в Бахмуте, ВСУ зачищают левый берег на Херсонщине (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 23 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, темп российских операций вокруг Бахмута, похоже, замедляется на фоне сообщений Запада о том, что российские силы могут пытаться начать наступление на других направлениях.

Впрочем, как отмечает ISW, российские войска добились незначительных территориальных успехов в Бахмуте и продолжили наступательные операции в городе и его окрестностях, а также на окраинах Донецка.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 21 марта, показала, что силы «Вагнера» незначительно продвигались в южной части Бахмута, уточняет институт.

На других кадрах, опубликованных 21 марта, видны украинские контратаки южнее Ивановского и юго-восточнее Богдановки.

Также, судя по видео, сделанным под Авдеевкой, российские войска продвигались незначительно к северу от Водяного.

Кроме того, российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.

Также ISW отмечает, что украинские официальные лица заявили, что украинские силы продолжают зачищать территорию на восточном (левом) берегу реки Днепр.