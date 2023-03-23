В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 5,3

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- 16:07, 23 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает 23 марта управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Нaberturk.
«Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в районе Гоксюн провинции Кахраманмараш в 12:19 (по местному времени)», — сообщило ведомство.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Президент AFAD Юнус Сезер сказал, что после афтершока силой 5,3 балла, произошедшего в районе Гёксун в Кахраманмараше, на данный момент негативной ситуации нет. «Полевые исследования продолжаются».
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века», погибли более 50 тысяч человек.